Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетит Киев и Москву на этой неделе

Директор МАГАТЭ Гросси намерен посетить Киев и Москву в ближайшее время. Фото: REUTERS

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен нанести визит в Киев и в Москву. Темой визита Гросси будет консультации по возможности создания зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС, сообщает пресс-служба Международного агентства по атомной энергии во вторник 4 октября.

Сообщатся, что визиты Гросси как в Киев, так и в Москву состоятся до конца текущей недели.

«Генеральный директор Гросси отправится в Киев, а затем в Москву позже на этой неделе, чтобы продолжить свои консультации, направленные на согласование и введение зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС как можно скорее», - сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что Гросси намерен добиваться заключения российско-украинского соглашения об обеспечении безопасности Запорожской АЭС.

Напомним, Рафаэль Гросси во главе миссии МАГАТЭ посетил Запорожскую АЭС, которая неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ.

По итогам миссии глава МАГАТЭ подтвердил многократное нарушение целостности Запорожской АЭС.

В докладе по итогам миссии отмечалось, что следует прекратить обстрелы Запорожской АЭС и ее окрестностей для «поддержания физической целостности станции». Обстрелы станции могут привести к неограниченному выбросу радиоактивных веществ в атмосферу, подчеркнули эксперты МАГАТЭ.