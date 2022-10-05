Россия сможет обеспечить поставки газа по неповрежденной нитке "Северного потока - 2"

Объект берегового примыкания газопровода Nord Stream 2 в Любмине Фото: REUTERS

По итогам встречи ОПЕК+ в Вене вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия в состоянии в короткие сроки обеспечить поставки газа по неповрежденной нитке "Северного потока — 2". Все зависит от того, снимут ли ограничения и как скоро сертифицируют целую нить газопровода “европейские коллеги”.

“Что касается второй нитки, она готова, построена, и в случае принятия необходимых юридических решений европейскими коллегами относительно ее сертификации и снятия ограничений, я думаю, что Россия в короткие сроки могла бы обеспечить соответствующие поставки по данной нитке газопровода", - сказал Новак.

По словам вице-премьера, другая нить серьезно повреждена в результате диверсии. Ей необходимо “обследование”, поэтому дальнейшие решения “по судьбе данной нитки” будут приниматься намного позже.

1 октября 2022 года итальянская энергетическая компания Eni заявила, что получила уведомление от «Газпрома» об отмене поставок газ в запрашиваемых объемах из-за невозможности транзита через Австрию и аварии на “потоках”.

Позднее, 3 октября, российская газовая компания сообщила, что утечка остановлена. Сейчас происходят работы по подготовке поврежденных нитей к обследованию и дальнейшему ремонту, который может занять приличное количество времени.