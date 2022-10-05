"Как-то неприлично": Довлатова раскрыла причины отсутствия песен Пугачевой в радиоротации Фото: Евгения ГУСЕВА

Радиоведущая Алла Довлатова прокомментировала информацию о том,что песни покинувшей Россию певицы Аллы Пугачевой якобы исчезли из эфиров радио.

«Я не знаю, кого вообще могут волновать какие-то песни, ставят их, не ставят — это просто для меня сейчас дикость», — сказала она в беседе с "Пятым каналом", напомнив о недавно проведенных референдумах.

Радиоведущую больше интересует россияне, которых мобилизовали. Она переживает, как у них проходит подготовка, куда они попадут и в каких условиях находятся. Довлатова отметила, что на «Русском радио» в принципе нет песен Пугачевой, потому что она ничего нового не записывала «уже лет 20».

«Ну и вообще как-то неприлично, просто просто, я считаю, неприлично сейчас задавать эти вопросы», — резюмировала она.

Новость о том, что песни Аллы Пугачевой сняли с радиоэфиров сегодня в топе. Специальный корреспондент KP.RU Анастасия Плешакова уверена, многие подумали: ну наконец-то. И всё же странно так резко прощаться с кумиром, нашей «примадонной», как долгие годы называли Пугачеву. Или пришло время развенчания вчерашних идолов? Об этом мы поговорили с музыкальным критиком Сергеем Соседовым.

После спешного и внезапного отъезда Аллы Пугачевой в Израиль в конце сентября поклонников певицы интересует лишь один вопрос - почему? Ведь она только-только вернулась в Россию, отправила детей Лизу и Гарри в школу, вела спокойную и размеренную жизнь в своем замке в деревне Грязь. Подруга звезды Любовь Аксенова пролила свет на происходящее с артисткой.