Глава ВГА Харьковской области заявил о расстреле мирных жителей иностранными наемниками

В ВГА Харьковской области сообщили о расстрелах мирных жителей иностранными наемниками. Фото: REUTERS

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что иностранные наемники, участвующие в военных действиях на стороне украинских вооруженных формирований, практикуют расстрелы мирных жителей региона. Об этом Ганчев сказал в среду 5 октября, выступая в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Ганчева, наемники расстреливают людей только за то, что те не стали покидать свои дома и выезжать за пределы региона.

«Националистические украинские формирования и иностранные наемники творят поистине беспредел на территории Украины и конкретно Харьковской области, расстреливая людей только за то, что они просто проживают при нашей власти там, не покинули территорию, как они говорят, оккупированную», - рассказал глава ВГА.

Тем временем в нескольких районах Херсонской области установят школьные каникулы с 6 по 21 октября. Каникулы устанавливаются из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Ранее власти Запорожской области сообщили, что Украина готовит провокации с затоплением ЗАЭС. Сообщается, что Киев попытается спровоцировать неконтролируемый сброс воды на ряде ГЭС.

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