Боррель допустил участие ЕС в дипломатическом решении украинского конфликта

Боррель заявил о возможности содействия Брюсселя в дипломатическом урегулировании украинского конфликта. Фото: REUTERS

Евросоюз готов способствовать решению украинского конфликта дипломатическим путем при определенных обстоятельствах. Об этом в среду 5 октября заявил глава евродипломатии Жозем Боррель.

«Мы по-прежнему готовы добиваться дипломатического решения, если обстоятельства позволят сделать это конструктивно», - написал Боррель в своем блоге.

Глава евродипломатии в то же время заявил, что Брюссель усиливает поддержку Киева. Речь идет как о финансовой и политической помощи, так и о поддержке в военном плане. В частности, Евросоюз предполагает с 17 октября начать тренировочную миссию для украинских военных.

Напомним, ранее Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине должен быть разрешен «на поле боя». Это был первый случай в истории, когда глава европейской дипломатии пожелал недипломатического разрешения конфликта.

Тем временем глава ВГА Харьковской области заявил о расстреле мирных жителей иностранными наемниками, участвующими в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований.

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