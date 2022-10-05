Эксперты FT заявили, что США подталкивают Украину начать генеральное наступление на юге до начала зимы

FT пишет, что США подталкивают Украину начать генеральное наступление до зимы. Фото: REUTERS

Вашингтон подталкивает Украину начать генеральное наступление на юге до начала зимы. Об этом пишет в среду 5 октября издание Financial Times со ссылкой на ряд экспертов.

Так, американский сенатор Крис Мерфи заявил, что если Россия перекроет Украине доступ к водным ресурсам от Мариуполя до Одессы, это станет долгосрочной катастрофой для Киева.

«Русские приложили много усилий и потратили много времени, чтобы укрепиться немного иначе, чем они это сделали на востоке. Они смогли перебросить туда бронетехнику, они смогли построить вокруг элементарные оборонительные сооружения», - приводит FT слова одного из высокопоставленных чиновников НАТО. Эксперт отметил, что Киеву понадобятся значительно превосходящие силы, чтобы добиться успеха на этом направлении.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель допустил участие ЕС в дипломатическом решении украинского конфликта, заявив, что в то же время ЕС планирует усилить поддержку Киева в военном, финансовом и политическом плане.

Тем временем глава ВГА Харьковской области заявил о расстреле мирных жителей иностранными наемниками, участвующими в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований.

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