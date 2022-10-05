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Политика5 октября 2022 19:39

Эксперты FT заявили, что США подталкивают Украину начать генеральное наступление на юге до начала зимы

Издание считает, что Россия укрепит свои позиции на юге
Мария ПАВЛОВА
FT пишет, что США подталкивают Украину начать генеральное наступление до зимы.

FT пишет, что США подталкивают Украину начать генеральное наступление до зимы.

Фото: REUTERS

Вашингтон подталкивает Украину начать генеральное наступление на юге до начала зимы. Об этом пишет в среду 5 октября издание Financial Times со ссылкой на ряд экспертов.

Так, американский сенатор Крис Мерфи заявил, что если Россия перекроет Украине доступ к водным ресурсам от Мариуполя до Одессы, это станет долгосрочной катастрофой для Киева.

«Русские приложили много усилий и потратили много времени, чтобы укрепиться немного иначе, чем они это сделали на востоке. Они смогли перебросить туда бронетехнику, они смогли построить вокруг элементарные оборонительные сооружения», - приводит FT слова одного из высокопоставленных чиновников НАТО. Эксперт отметил, что Киеву понадобятся значительно превосходящие силы, чтобы добиться успеха на этом направлении.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель допустил участие ЕС в дипломатическом решении украинского конфликта, заявив, что в то же время ЕС планирует усилить поддержку Киева в военном, финансовом и политическом плане.

Тем временем глава ВГА Харьковской области заявил о расстреле мирных жителей иностранными наемниками, участвующими в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований.

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 октября 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.