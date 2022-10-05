В Москве прошел поэтический вечер ZOV, посвященный спецоперации на Украине Фото: Борис КУДРЯВОВ

Поэтический вечер ZOV, посвященный спецоперации на Украине, состоялся 5 октября 2022 года в концертном зале "Академия" в Москве.

"Этот вечер мы проводим именно потому, что я была потрясена тем, как много уже написано стихов и, самое главное, какого качества эти стихи, какого качества поэты. На мой вкус, это не уступает лучшим образцам нашей всем известной фронтовой поэзии Великой Отечественной, которую мы все учим наизусть в школе и многие помнят до сих пор. Мне показалось несправедливым, что об этом мало знают, что этих людей - наших замечательных, новых поэтов - не проходят в школе", - сказала в ходе мероприятия главный редактор RT Маргарита Симоньян.

В рамках поэтического вечера был представлен сборник "Поэzия русского лета", объединяющий стихотворения, поэмы и поэтические циклы военной тематики, которые создавались на протяжении последних восьми лет.

Ранее стало известно, что Следственный комитет проверит угрозы, поступившие в адрес главного редактора RT Маргариты Симоньян со стороны украинского националистического формирования «батальон «Азов»*. Сообщается, что провести проверку по поводу опубликованном в СМИ сообщения с угрозами получил председатель российского СК Александр Бастрыкин. Неизвестные от имени «Азова»* угрожали не только Симоньян, но и членам ее семьи, уточнили в Следственном комитете.

До этого сообщалось, что военному обозревателю «КП» Виктору Баранцу угрожают, что он будет «следующим после Дарьи Дугиной». Письма приходят как на персональные аккаунты так и на редакционную почту «Комсомольской правды».

*Организация признана террористической, запрещена в РФ.