Конгрессмен Скэлиз заявил о поражении Байдена после решения России и ОПЕК по добыче нефти

В США заявили о полном провале Байдена после решения ОПЕК о сокращении добычи нефти. Фото: REUTERS

В США назвали полным провалом Байдена решение России и других нефтедобывающих стран уменьшить добычу нефти. Об этом написал в социальных сетях американский конгрессмен Стивен Скэлиз.

Конгрессмен заявил, что Байден фактически разрушил нефтегазовую промышленность Америки, снова поставив страну в зависимость от ОПЕК.

«Байден умолял ОПЕК добывать больше нефти. Организация делает наоборот — сокращает добычу на два миллиона баррелей в день. Полный провал. ОПЕК смеется над ним», — написал Скэлиз в Twitter в среду 5 октября.

Напомним, страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

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