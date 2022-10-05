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Политика5 октября 2022 20:16

Конгрессмен Скэлиз заявил о поражении Байдена после решения России и ОПЕК по добыче нефти

Политик отметил, что ОПЕК поступила прямо противоположно тому, о чем просил организацию Байден
Мария ПАВЛОВА
В США заявили о полном провале Байдена после решения ОПЕК о сокращении добычи нефти.

В США заявили о полном провале Байдена после решения ОПЕК о сокращении добычи нефти.

Фото: REUTERS

В США назвали полным провалом Байдена решение России и других нефтедобывающих стран уменьшить добычу нефти. Об этом написал в социальных сетях американский конгрессмен Стивен Скэлиз.

Конгрессмен заявил, что Байден фактически разрушил нефтегазовую промышленность Америки, снова поставив страну в зависимость от ОПЕК.

«Байден умолял ОПЕК добывать больше нефти. Организация делает наоборот — сокращает добычу на два миллиона баррелей в день. Полный провал. ОПЕК смеется над ним», — написал Скэлиз в Twitter в среду 5 октября.

Напомним, страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

Как это решение повлияет на рынок и идею о потолке цен, читайте здесь в эксклюзивном материале KP.RU.

Ранее спикер российской Госдумы Володин допустил, что США не собираются возвращать госдолг в 31 триллион долларов, сравнив экономику США с пузырем.