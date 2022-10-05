"Ни мира, ни процветания": французы вышли из себя после очередной антироссийской инициативы Макрона Фото: REUTERS

Предстоящий саммит созданного президентом Франции Эммануэлем Макроном Европейского политического сообщества (ЕПС) вызвал негодование читателей местной газеты Le Point. В статье отмечается, что это сообщество фактически оказалось дублером Совета Европы.

Читатели издания раскритиковали политиков, прежде всего, Эммануэля Макрона, за бесполезные инициативы и большое количество заявлений.

"Как говорила моя бабушка, "много говорят, да мало делают"", — написал jupicron.

"Европа, а точнее узурпировавший ее место в мире Европейский Союз, - эта сила настроена не только против русских, но и против европейских народов", — заявил Deimos.

"Эта "Европа" в виде ЕС ничего не приносит народам Европы: ни мира, ни процветания. Европейские лидеры лишь защищают сильных мира сего и служат американским интересам", — продолжил он.

Ранее читатели французского издания Boulevard Voltaire подвергли критике главу Франции Эммануэля Макрона после его просьбы пойти на новые жертвы для борьбы с президентом России Владимиром Путиным. Поводом для обсуждения стала публикация, в которой говорилось, что Макрон находится не в той весовой категории, чтобы противостоять России, потому что введение санкций в отношении РФ не принесло желаемого эффекта, но нанесло удар по экономике Франции.

До этого читатели французского издания Le Figaro раскритиковали главу Франции Эммануэля Макрона из-за новости о том, что он планирует обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.