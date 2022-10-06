Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила лидерам стран ЕС меры по снижению цен на газ Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила лидерам стран ЕС письмо, в котором предложила обсудить возможный комплекс действий, которые необходимо предпринять для снижения цен на импортируемый газ.

"Я рекомендую ускорить переговоры с нашими надежными поставщиками для снижения цен на все виды газа", - приводит текст письма РИА Новости.

По ее словам, такими партнерами являются, прежде всего, Норвегия и США.

Урсула фон дер Ляйен также призвала избегать ситуаций, когда представители стран Евросоюза конкурируют друг с другом за поставщиков, тем самым провоцируя рост цен.

Как рассказывал сайт KP.RU, Евросоюз требует установить ограничения цен на газ, в том числе отметить потолок цен на топливо из России. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на документы Еврокомиссии. Европе важно обеспечить более низкие цены для потребителей. Брюссель в свою очередь видит несколько решений проблемы ценообразования на энергоносители. Первый - установить максимальный потолок цен а топливо из РФ, второй - ограничить стоимость газа при производстве электроэнергии.

До этого 15 стран Европы поддержали идею ввести ограничения цен на газ. Среди них Бельгия, Болгария, Греция, Испания, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Франция и Хорватия. По их мнению, “потолок цен” позволит справиться с растущей инфляцией и обеспечить бесперебойные поставки энергоресурсов в ЕС.