"Проблема в расходах, и точка!": американцы вышли из себя после новых данных о госдолге США Фото: REUTERS

Читатели американского консервативного портала Breitbart отреагировали на новые данные по госдолгу США, раскритиковав при этом помощь Вашингтона Украине Напомним, государственный долг Соединенных штатов впервые в истории превысил 31 триллион долларов.

"Проблема в расходах, и точка! Перестаньте тратить триллионы долларов на ерунду вроде "климатической справедливости" или отправлять миллиарды на Украину, когда такие страны, как Мексика и Китай, денег на это не тратят. Это при том, что наши ветераны живут в нищете", - написал пользователь DieselPower.

"Подсчитано, что с тех пор, как "тормоз" Джо вступил в должность, границу пересекли пять миллионов нелегалов. Кто оплачивает их медицинское обслуживание и транспортные расходы? Измученные американские налогоплательщики", - указала southernmom1.

"Следите за деньгами. Их все больше и больше поступает все меньшему и меньшему количеству людей", - добавил Ikeknew.

К следующим президентским выборам в Соединенных Штатах страна будет развалена президентом Джо Байденом, считает экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Как заявил политик телеканалу Newsmax, при нынешнем американском лидере США «покатились под откос». По словам Трампа, у американцев «не останется страны», когда они пойдут на выборы в Палату представителей Конгресса США в 2022 году или выборы президента в 2024 году.

Как писал сайт kp.ru, в разговоре с Newsmax политик также сказал, что русские «очень умные и упрямые», и им нужно «дать свободу поступать так, как они считают нужным».