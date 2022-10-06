Россиянам не возместят расходы на снаряжение при частичной мобилизации

Расходы россиян на экипировку при мобилизации не возмещаются Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россиянам, призванным в Вооруженные силы РФ по частичной мобилизации, не возместят расходы на экипировку, снаряжение и медикаменты. Об этом сообщает портал "Объясняем.рф", запущенный правительством России для публикации оперативной и проверенной информации.

Это объясняется тем, что те или иные покупки – это личная инициатива граждан. Всем необходимым, в том числе экипировкой и снаряжением, их должны обеспечить непосредственно в Вооруженных силах страны.

"Поэтому покупка мобилизованным дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов и так далее является его личной инициативой и компенсация этих расходов не предусмотрена", - говорится в пояснении.

Как ранее писал сайт KP.RU, председатели двух комитетов Государственной думы России направили письмо генпрокурору Игорю Краснову, в котором призвали разобраться с проблемой снабжения тыла. Они попросили генпрокуратуру выяснить, "куда же все-таки все это в тылу делось, потому что финансирование тыла производилось в прошлом в полном объеме".

Напомним, при частичной мобилизации гражданам России запрещается брать с собой смартфоны, но при этом можно иметь простой кнопочный телефон, который будет храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в определенное распорядком время.