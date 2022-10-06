ЕС ввел санкции против представителей оборонного сектора России и организаторов референдумов

В восьмой пакет антироссийских санкций вошли ограничения в отношении представителей оборонного сектора и организаторов референдумов. Фото: REUTERS

Восьмой пакет санкций Евросоюза против Российской Федерации включает рестрикции в отношении представителей оборонного сектора РФ и организаторов референдумов по вопросу присоединения к России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Об этом в четверг 6 октября сказано в заявлении правительства Нидерландов.

«В новый санкционный список ЕС включены новые физические и юридические лица. Среди них - представители российского оборонного сектора и лица, которые занимались организацией фальшивых референдумов», - сказано в документе.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза предварительно согласовали восьмой пакет санкций в отношении России в связи с проведением референдумов о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской области.

Позднее сообщалось, что в четверг 6 октября восьмой пакет антироссийских санкций был утвержден ЕС. В него включены потолок цен на нефть, запрет импорта российских товаров на сумму порядка 7 млрд евро, вето на экспорта в Россию угля, химических веществ, электронных компонентов для оружия и технических изделий для авиации. Документ также предусматривает запрет гражданам государств, входящих в Евросоюз занимать руководящие должности в российских госпредприятиях.