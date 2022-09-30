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Политика30 сентября 2022 20:11

Блинкен заявил, что у США есть план на случай применения Россией ядерного оружия

США признали, что не видят со стороны России демонстрации готовности применить ядерное оружие
Мария ПАВЛОВА
Госсекретарь США заявил, что США не видит признаков того, что Россия собирается использовать ядерное оружие.

Госсекретарь США заявил, что США не видит признаков того, что Россия собирается использовать ядерное оружие.

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не видят со стороны России демонстрации готовности применить ядерное оружие, но «ведут подготовку к любому возможному сценарию». Об этом в пятницу 30 сентября заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Госдеп вел прямую трансляцию мероприятия, она доступна здесь.

«Мы внимательно отслеживаем, предпринимает ли Россия какие-то шаги, позволяющие предположить, что она помышляет о возможности применения ядерного оружия. На сегодняшний день мы не видим, чтобы она предпринимала такие шаги», - сказал Энтони Блинкен, уточнив, что сценарий с применением Москвой ядерного оружия Вашингтон рассматривает и ведет подготовку к нему.

Ранее советник Зеленского оценил угрозу ядерного конфликта как невысокую.

Также сообщалось, что замглавы МИД Рябков заявил, что Россия не меняла подход к возможности применения ядерного оружия. Этот подход определяется военной доктриной РФ, подчеркнул дипломат.

Тем временем посол РФ в Турции сообщил, что НАТО не исключает возможность ядерного удара по России.