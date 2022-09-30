Блинкен заявил, что у США есть план на случай применения Россией ядерного оружия

Госсекретарь США заявил, что США не видит признаков того, что Россия собирается использовать ядерное оружие. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не видят со стороны России демонстрации готовности применить ядерное оружие, но «ведут подготовку к любому возможному сценарию». Об этом в пятницу 30 сентября заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Госдеп вел прямую трансляцию мероприятия, она доступна здесь.

«Мы внимательно отслеживаем, предпринимает ли Россия какие-то шаги, позволяющие предположить, что она помышляет о возможности применения ядерного оружия. На сегодняшний день мы не видим, чтобы она предпринимала такие шаги», - сказал Энтони Блинкен, уточнив, что сценарий с применением Москвой ядерного оружия Вашингтон рассматривает и ведет подготовку к нему.

Ранее советник Зеленского оценил угрозу ядерного конфликта как невысокую.

Также сообщалось, что замглавы МИД Рябков заявил, что Россия не меняла подход к возможности применения ядерного оружия. Этот подход определяется военной доктриной РФ, подчеркнул дипломат.

Тем временем посол РФ в Турции сообщил, что НАТО не исключает возможность ядерного удара по России.