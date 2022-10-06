Песков назвал требования Зеленского о превентивных ударах НАТО по России призывом к началу мировой войны

Дмитрий Песков призвал все страны мира обратить внимание на заявление Зеленского Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заявления украинского президента Владимира Зеленского о необходимости нанесения превентивного удара по России странами Североатлантического альянса для якобы предупреждения ядерной атаки со стороны РФ являются фактически призывом к началу мировой войны, последствия которой будут чудовищными. Об этом заявил в четверг 6 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Заявления Зеленского - ничто иное, как призыв к началу мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями», - сказал Песков РИА Новости.

Официальный представитель Кремля призвал все страны мира, особенно США, Великобританию и ЕС обратить внимание на слова Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал от НАТО нанесения «превентивных» ударов по России.

Тем временем США признали, что не видят со стороны России демонстрации готовности применить ядерное оружие.

Также сообщалось, что НАТО не видит признаков повышенной готовности ядерных сил России.