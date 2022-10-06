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Политика6 октября 2022 19:17

Лукашенко заявил о необходимости предпринять меры на фоне заявлений Дуды о ядерном оружии

Лукашенко заявил о повышении вероятности атаки тактическим ядерным оружием
Мария ПАВЛОВА
Лукашенко заявил о договоренности Вашингтона и Варшавы о размещении на территории Польши ядерного оружия.

Лукашенко заявил о договоренности Вашингтона и Варшавы о размещении на территории Польши ядерного оружия.

Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг 6 октября заявил, что США договорились с Польшей о размещении на территории этой страны тактического ядерного оружия. По словам Лукашенко, президент Польши Анджей Дуда давно проработал этот вопрос с Вашингтоном.

«Они уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше», - цитирует Лукашенко ТАСС.

Президент Белоруссии заявил, что подобное решение увеличивает риск атаки тактическим ядерным оружием и указал на необходимость принятия соответствующих мер, подчеркнув, что Белоруссия не обладает ядерным оружием.

«О чем это говорит? Что мы стоим реально перед атакой тактическим ядерным оружием. Надо принимать меры. У нас его нет», - сказал Лукашенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от НАТО нанесения «превентивных» ударов по России.

В Кремле назвали требования Зеленского о превентивных ударах НАТО по России призывом к началу мировой войны.