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Политика6 октября 2022 20:15

Посла Франции Леви вызвали в МИД России для разъяснения по поставкам вооружений Украине

Послу Франции указали на угрозы из-за увеличения поставок оружие киевскому режиму
Мария ПАВЛОВА
В МИД России вызвали посла Франции.

В МИД России вызвали посла Франции.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Посол Франции в РФ Пьер Леви был вызван в российский МИД в четверг 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба российского дипломатического ведомства.

Сообщается, что российская сторона указала послу Франции на угрозу, возникающие из-за наращивания поставок вооружений киевскому режиму и увеличения количества учебно-тренировочных программ по подготовке украинских военных.

«Сделан особый акцент на том, что эта линия противоречит звучащим из Парижа заверениям официальных лиц об их заинтересованности в мирном урегулировании на Украине», - сказано в сообщении МИД.

Тем временем Украина изменила список приоритетов относительно будущих поставок западного вооружения на фоне подготовки ВСУ к ведению боевых действий в зимних условиях и заявила о желании получить больше систем ПВО.

Ранее экономист Ракша объяснил, насколько опасен восьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза.