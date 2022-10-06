Посла Франции Леви вызвали в МИД России для разъяснения по поставкам вооружений Украине

В МИД России вызвали посла Франции. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Посол Франции в РФ Пьер Леви был вызван в российский МИД в четверг 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба российского дипломатического ведомства.

Сообщается, что российская сторона указала послу Франции на угрозу, возникающие из-за наращивания поставок вооружений киевскому режиму и увеличения количества учебно-тренировочных программ по подготовке украинских военных.

«Сделан особый акцент на том, что эта линия противоречит звучащим из Парижа заверениям официальных лиц об их заинтересованности в мирном урегулировании на Украине», - сказано в сообщении МИД.

Тем временем Украина изменила список приоритетов относительно будущих поставок западного вооружения на фоне подготовки ВСУ к ведению боевых действий в зимних условиях и заявила о желании получить больше систем ПВО.

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