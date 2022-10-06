Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика6 октября 2022 20:37

Медведев призвал заставить врагов России просить о пощаде

Зампред Совбеза Медведев: Врагов надо заставить просить о пощаде в проигранном экономическом сражении
София ГОНЧАРОВА
Медведев призвал заставить врагов России просить о пощаде

Медведев призвал заставить врагов России просить о пощаде

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что взывать Запад к благоразумию бесполезно и не нужно.

По его мнению, теперь надо заставить врагов России просить о пощаде в экономическом сражении. Об этом он написал в посте в своем Telegram-канале 6 октября.

- К благоразумию наших врагов на Западе взывать бесполезно. И не нужно. Врагов надо заставить просить о пощаде в проигранном экономическом сражении. И завершать его их полной и безоговорочной капитуляцией, - отметил Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ заявлял, что у Запада не получилось "порвать в клочья" российскую экономику, однако, что касается Европы, то ее ожидает рецессия в течение ближайших 12 месяцев.

А летом этого года Медведев призывал Запад признать свои ошибки и покаяться в собственной глупости. При этом он добавил, что у западных стран не хватит смелости на этот шаг. Хотя "надежда слабая", но она есть, заверил он.