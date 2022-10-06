Медведев призвал заставить врагов России просить о пощаде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что взывать Запад к благоразумию бесполезно и не нужно.

По его мнению, теперь надо заставить врагов России просить о пощаде в экономическом сражении. Об этом он написал в посте в своем Telegram-канале 6 октября.

- К благоразумию наших врагов на Западе взывать бесполезно. И не нужно. Врагов надо заставить просить о пощаде в проигранном экономическом сражении. И завершать его их полной и безоговорочной капитуляцией, - отметил Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ заявлял, что у Запада не получилось "порвать в клочья" российскую экономику, однако, что касается Европы, то ее ожидает рецессия в течение ближайших 12 месяцев.

А летом этого года Медведев призывал Запад признать свои ошибки и покаяться в собственной глупости. При этом он добавил, что у западных стран не хватит смелости на этот шаг. Хотя "надежда слабая", но она есть, заверил он.