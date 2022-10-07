Премьер Венгрии Орбан заявил, что Европа "истекает кровью" из-за антироссийских санкций Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал страны Европейского Союза пересмотреть ошибочную политику.

По его мнению, сейчас Европа "медленно истекает кровью" из-за введенных санкций против России.

- Санкции не оправдали возложенных на них надежд... Европа медленно истекает кровью, а Россия неплохо зарабатывает. Очевидно, что ошибочную санкционную политику Брюсселя пора менять! - написал Орбан в социальных сетях.

До этого Виктор Орбан высказывал мнение, что господству Запада грозит конец из-за спецоперации России на Украине. Он добавил, что "в дверь постучится многополярный миропорядок". Также он сравнил стратегию Запада с "машиной со спущенными шинами на всех четырех колесах".

А в сентябре 2022 года премьер-министр Венгрии заявлял, что конфликт на Украине может затянуться до 2030 года, в результате чего Киев потеряет значительную часть территории.