Для снятия с воинского учета нужно явиться в военкомат. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Чтобы сняться с воинского учета в связи с постоянным проживанием на территории другого государства, гражданам России необходимо лично явиться в военкомат, чтобы подать письменное заявление. Об этом сообщает портал "Объясняем.рф", запущенный правительством России для публикации оперативной и проверенной информации.

"Для снятия с воинского учета (как и для постановки на него) гражданин должен лично явиться в военкомат и подать письменное заявление с указанием причины снятия и нового места жительства", - говорится в разъяснении.

Как ранее писал сайт KP.RU, в числе уважительных причин неявки в военный комиссариат по повестке значатся утрата трудоспособности, тяжелое состояние здоровья близкого родственника или участие в его похоронах, а также препятствие непреодолимой силы.

Напомним, россиянам, призванным в Вооруженные силы РФ по частичной мобилизации, не возместят расходы на экипировку, снаряжение и медикаменты. Это объясняется тем, что те или иные покупки – это личная инициатива граждан. Всем необходимым, в том числе экипировкой и снаряжением, их должно обеспечить государство.