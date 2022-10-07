Путин утвердил закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Свердловская область. Еланский военный учебный центр. Граждане, призванные из запаса, во время частичной мобилизации, после занятий на полигоне. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах, которые предоставляет льготы по потребительским и ипотечным займам для мобилизованных граждан и участников специальной военной операции (СВО) и членам их семей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кредитные каникулы предоставляются призванным по частичной мобилизации, служащим МЧС, СВР, ФСБ, Росгвардии и другим участникам СВО. Для них предоставляется право приостановить выплаты по договорам о кредитах и займах с момента вступления в силу контракта участника СВО. Эти же права предоставляются и членам их семей по кредитным соглашениям, заключенным до даты подписания контракта.

Закон разработан в целях защиты прав и законных интересов граждан-заемщиков призванных на военную службу по мобилизации, служащих по контракту и в силовых структурах, причастных к спецоперации на Донбассе и Украине.

О сроках и правилах кредитных каникул ранее рассказали в Минтруда. Льготы предоставляются на период прохождения службы в рамках спецоперации, лечения в госпитале по возвращении, при необходимости, а также на дополнительные 30 дней после исполнения военного контракта. Чтобы воспользоваться правом кредитных каникул заемщику или членам его семьи необходимо обратиться к кредитору и предоставить сведения о прохождении службы до 31 декабря 2023 года.

Запрос о приостановлении исполнения обязательств по договору займа может направиться любым оговоренным с кредитором способом, либо через мобильную связь. Военнослужащий вправе приложить подтверждение его пребывание на службе в рамках СВО, а кредитор запросить информацию в соответствующем ведомстве: Минобороны, ФСБ, Росгвардия и т. д. Аналогичным образом может поступить член семьи участника спецоперации.

Закон распространяется на все долговые отношения, которые возникли с 24 февраля 2022 года. Акт и соответствующие права заемщиков вступают в силу с момента подписания его президентом РФ Владимиром Путиным, с 7 октября 2022 года.