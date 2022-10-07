В Минобороны ФРГ заявили, что организатор диверсии на "Северных потоках" пока не установлен

Место утечки газа Фото: REUTERS

Германия не располагает сведениями о возможном организаторе диверсий на трех нитках "Северного потока – 1" и "Северного потока – 2". Об этом заявил представитель Минобороны ФРГ Арне Коллац, отвечая на вопрос журналистов о возможности участия иностранных спецслужб во взрывах на газопроводах в пятницу, 7 октября 2022 года.

"Ничего нового касательно обстоятельств дела нет", - уточнил Колац, добавив, что министерство обороны Германии готово оказать помощь Дании в проведении расследования.

Как ранее писал сайт KP.RU, вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия в состоянии в короткие сроки обеспечить поставки газа по неповрежденной нитке "Северного потока — 2". Все зависит от того, снимут ли ограничения и как скоро сертифицируют целую нить газопровода европейские коллеги.

Напомним, оператор "Северного потока – 2" – компания Nord Stream 2 AG – начнет обследование поврежденного газопровода после завершения полицейского расследования полицией и снятия оцепления.