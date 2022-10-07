Илон Маск считает Байдена слишком старым для выдвижения на второй президентский срок Фото: REUTERS

Владелец корпорации SpaceX, миллиардер Илон Маск считает, что возраст президента Соединенных Штатов Джо Байдена слишком большой, чтобы выдвигать свою кандидатуру на второй президентский срок.

«Нельзя, чтобы был слишком большой разрыв между вашим возрастом и средним возрастом населения, потому что тогда очень трудно будет оставаться в контакте с людьми. Не знаю, когда у вас уже правнуки, насколько вам близки проблемы людей? Возможно ли вообще сохранять с ними связь в такой ситуации?», – заявил бизнесмен в интервью Financial Times.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент США высказался относительно планов участия в выборах главы государства в 2024 году. По его словам, твердого решения на этот счет еще не принято.

В июле этого года пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что американский лидер намерен участвовать в президентской гонке-2024.