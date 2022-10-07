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Политика7 октября 2022 15:01

Премьер Польши Моравецкий предложил поделить активы России между Украиной и ЕС

Моравецкий рассчитывает направить на нужды жителей Украины и стран ЕС около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов
Мария ПАВЛОВА
Премьер Польши Моравецкий предложил поделить замороженные российские активы между Украиной и ЕС.

Премьер Польши Моравецкий предложил поделить замороженные российские активы между Украиной и ЕС.

Фото: REUTERS

Поделить замороженные на Западе российский активы между Украиной и странами Евросоюза предложил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Такое предложение он озвучивал и ранее, рассказал Моравецкий в пятницу 7 октября на пресс-конференции по итогам второго дня неформального саммита ЕС.

«Это активы, которые огромны, составляют около 350 миллиардов евро. И сегодня можно обратиться к этим средствам для пользы Украины, которая должны быть восстановлена за эти средства, но также и для нужд жителей Европейского союза, для нужд жителей Польши. Это то, что также здесь предложил», - цитирует Моравецкого РИА Новости.

Напомни, еще весной 2022 года Украина обсуждала с США возможность использования замороженных активов России.

Позднее, как писал сайт KP.RU, украинский президент предложил властям и чиновникам Швейцарии заблокировать российские активы и как можно скорее передать их Киеву.

Власти Швейцарии не поддержали идею президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву замороженных российских активов.

Тем временем Кремль заявил о намерении отстаивать замороженные за рубежом активы России.