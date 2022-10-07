Пресс-служба Зеленского опровергла информацию о его решении посетить саммит G20

В пресс-службе Зеленского заявили, что он еще не принял решение о посещении саммита G20. Фото: REUTERS

В пресс-службе президента Украины опровергли информацию о том, что Зеленский дал согласие на посещение саммита G20. Об этом пишут в пятницу 7 октября украинские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова. По словам Никифорова, президент Украины находится в процессе принятия решения по поводу посещения саммита.

«Нет, окончательное решение еще не принято», - цитируют Никифорова украинские издания.

Ранее посол Индонезии в ОАЭ Багис заявил, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский ответили согласием на приглашение на саммит G20.

Ранее сообщалось, что официальные лица Соединенных Штатов Америки пытались убедить Индонезию не пускать российского лидера Владимира Путина на саммит G20.

Позже появилась информация, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский приглашены на самммит «Большой двадцатки» в Индонезии.

В Кремле подтвердили участие Путина в саммите G20, а в администрации президента Индонезии заявили, что готовятся к очному присутствию всех участников саммита G20.