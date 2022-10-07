Кадыров сообщил о готовности 70 тысяч чеченских бойцов отправиться в зону проведения спецоперации Фото: REUTERS

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что 70 тысяч чеченских бойцов готовы присоединиться к тем 10 тысячам, которые сейчас выполняют задачи в зоне проведения спецоперации.

- В ходе своих выступлений (в ходе торжественного построения силовых подразделений Чечни в городе Грозный) мы решительно отвергли европейские антирелигиозные и человеконенавистнические ценности и заявили о готовности бить сатанистов и их прислужников в любой точке мира. 10 тысяч чеченских бойцов уже задействованы в этом благородном деле. ... еще 70 тысяч готовы присоединиться к ним, - заявил он в своем телеграм-канале.

Ранее Кадыров заявлял об отправке новой части добровольцев на Украину в зону проведения спецоперации. По его словам, у добровольцев хорошая подготовка. Новые навыки они освоили благодаря инструкторам российского университета спецназа.

24 февраля 2022 года российский лидер Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.