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Политика8 октября 2022 4:43

Минобороны РФ сообщило, что армия имеет все необходимое для обеспечения всех подразделений

В ведомстве заверили, что мобилизованных граждан оснастят в полном объеме
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Призванным по частичной мобилизации гражданам в пунктах подготовки выдадут все необходимое

Призванным по частичной мобилизации гражданам в пунктах подготовки выдадут все необходимое

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вооруженные силы (ВС) России имеют все необходимое для обеспечения как подразделений, задействованных в спецоперации, так и призывников, прибывших в пункты подготовки в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил журналистам замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Он подчеркнул, что мобилизованных граждан оснастят снаряжением и экипировкой в полном объеме.

Как ранее писал сайт KP.RU, россиянам, призванным в Вооруженные силы РФ по частичной мобилизации, не возместят расходы на экипировку, снаряжение и медикаменты. Всем необходимым их должны обеспечить непосредственно в Вооруженных силах страны.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что участвующие в специальной военной операции на Украине мобилизованные лица получат выплаты, а также статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.