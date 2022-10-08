Минобороны РФ сообщило, что армия имеет все необходимое для обеспечения всех подразделений

Призванным по частичной мобилизации гражданам в пунктах подготовки выдадут все необходимое Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вооруженные силы (ВС) России имеют все необходимое для обеспечения как подразделений, задействованных в спецоперации, так и призывников, прибывших в пункты подготовки в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил журналистам замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Он подчеркнул, что мобилизованных граждан оснастят снаряжением и экипировкой в полном объеме.

Как ранее писал сайт KP.RU, россиянам, призванным в Вооруженные силы РФ по частичной мобилизации, не возместят расходы на экипировку, снаряжение и медикаменты. Всем необходимым их должны обеспечить непосредственно в Вооруженных силах страны.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что участвующие в специальной военной операции на Украине мобилизованные лица получат выплаты, а также статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.