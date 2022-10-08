При пожаре на Крымском мосту никто не пострадал

Крымский мост. Фото: Инфоцентр Крымский мост

При возгорании цистерны с топливом на Крымском мосту никто не пострадал. Об этом сообщил журналистам советник главы Крыма Олег Крючков, уточнив, что это предварительная информация.

Как ранее писал сайт KP.RU, пожар на цистерне с топливом не оказал влияния на судоходство в Керченском проливе. Журналистам сообщили, что судоходство не приостанавливалось, и суда продолжают идти по своим маршрутам.

Напомним, о возгорании цистерны с топливом в хвосте состава товарного поезда стало известно ранним утром в субботу, 8 октября 2022 года. Информацию подтвердил Олег Крючков.

В связи с этим временно прекращено движение как автомобильного транспорта, так и железнодорожного. Период приостановки не уточняется.

На месте происшествия работают экстренные службы, в том числе сотрудники МЧС России и дорожники. Они занимаются ликвидацией пожара и его последствий.