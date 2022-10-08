Глава парламента Крыма Константинов заявил, что ЧП на Крымском мосту организовали "украинские вандалы"

В повреждении Крымского моста обвинили "украинских вандалов" Фото: REUTERS

Глава парламента Крыма Владимир Константинов обвинил "украинских вандалов" в пожаре на Крымском мосту, в результате которого пришлось заблокировать движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

"Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста, - написал Константинов в своем телеграм-канале. - Им есть теперь чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста — сумели".

Политик подчеркнул, что Киев, видимо, способен только на разрушение и смерть, что подтверждают последние события.

Как ранее писал сайт KP.RU, Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Подробности инцидента уточняются. В результате взрыва частично разрушены два пролета автомобильной переправы.

Напомним, советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что на Крымском мосту горит цистерна с топливом. По его словам, судоходные арки огнем не повреждены.