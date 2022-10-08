Видео взрыва на Крымском мосту 8 октября 2022 Фото: REUTERS

Опубликовано видео взрыва на Крымском мосту 8 октября 2022. Кадры подтверждают сообщение НАК о том, что причиной происшествия стал подрыв автомобиля на автомобильном полотне. Несмотря на огромную силу взрыва на Крымском мосту, видно, что судоходные арки инженерного сооружения не пострадали. А значит в кратчайшие сроки Крымский мост может быть восстановлен после ЧП.

Именно после взрыва на Крымском мосту, показанного на видео, произошло возгорание семи цистерн с топливом из товарного состава. Именно о возгорании на Крымском мосту утром 8 октября 2022 года стало известно первым. Сообщалось, что пожар случился в хвосте грузового поезда. Движение транспорта полностью остановлено. На месте работают экстренные службы.

Несмотря на попавший на видео взрыв Крымского моста колоссальной силы, инжерерное сооружение уцелело. По информации KP.RU, в своем сообщении советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что судоходные арки огнем не повреждены. Чиновник также добавил, что, по предварительным данным, при возгорании цистерны с топливом на Крымском мосту никто не пострадал.

Дорожные службы также подтвердили, что проехать по крымскому мосту сейчас нельзя. Полиция разворачивает все машины, которые движутся по дороге к переправе. Также сообщается, что два ближайших поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь задерживаются.