Хуснуллин сообщил, что обследование повреждений Крымского моста уже ведется

Пожар на Крымском мосту Фото: ТАСС

Обследование повреждений Крымского моста после ЧП, которое заблокировало движение автомобильного и железнодорожного транспорта, уже ведется. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в субботу, 8 октября 2022 года.

По результатам мероприятия уже можно будет делать прогнозы о сроках восстановления объекта, уточнил зампред российского правительства.

Чиновник также добавил, что правкомиссию по расследованию инцидента планируется создать в кратчайшие сроки.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что одна автомобильная нитка Крымского моста, которая связывает Керчь и Тамань, предположительно не пострадала, о чем свидетельствует ее визуальный осмотр.

Напомним, о возгорании цистерны с топливом в хвосте состава товарного поезда стало известно ранним утром в субботу, 8 октября 2022 года. Информацию подтвердил советник главы Крыма Олег Крючков.