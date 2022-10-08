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Происшествия8 октября 2022 7:55

"Яндекс. Карты": Крымский мост будет перекрыт до 31 октября 2022

Официальных данных о сроках восстановления объекта пока не поступало
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Пожар на Крымском мосту

Пожар на Крымском мосту

Фото: ТАСС

Сервис "Яндекс. Карты" опубликовал предположительную дату возобновления автомобильного сообщения по Крымскому мосту после ЧП, которое произошло утром в субботу, 8 октября 2022 года.

Как следует из описания переправы на сервисе, автодорога будет перекрыта до 31 октября 2022 года.

Отметим, что официальных данных о сроках восстановления объекта пока не поступало.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что сроки восстановления Крымского моста после ЧП пока не определены.

Напомним, вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что обследование повреждений Крымского моста после ЧП, которое заблокировало движение автомобильного и железнодорожного транспорта, уже ведется. По его словам, только после завершения этой процедуры можно будет делать выводы о сроках восстановления объекта.