Песков заявил, что сроки восстановления Крымского моста пока неизвестны

Пожар на Крымском мосту Фото: ТАСС

Сроки восстановления Крымского моста после ЧП пока не определены. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в субботу, 8 октября 2022 года. Его слова приводит РИА Новости.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.

Напомним, по данным Национального антитеррористического комитета, на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

В связи с инцидентом перекрыто движение как автомобильного, так и железнодорожного транспорта.

Согласно информации крымских властей, для транспортных средств, которые не могут проехать на мост, организована стоянка с водой и туалетами в Керчи. В ликвидации пожара и его последствий задействованы сотрудники МЧС России и дорожных служба.

Напомним, о возгорании цистерны с топливом в хвосте состава товарного поезда стало известно ранним утром в субботу, 8 октября 2022 года. Информацию подтвердил советник главы Крыма Олег Крючков.