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Происшествия8 октября 2022 8:20

Советник главы Крыма Крючков опроверг слухи об ограничении продажи товаров

Власти республики в ближайшее время дадут дополнительные разъяснения по этому вопросу
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Пожар на Крымском мосту

Пожар на Крымском мосту

Фото: REUTERS

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что слухи о якобы имеющихся ограничениях продажи товаров на территории полуострова, распространенные на фоне ЧП на Крымском мосту, являются фейками.

"Информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности", - написал Крючков в своем телеграм-канале в субботу, 8 октября 2022 года.

По словам чиновника, власти республики в ближайшее время дадут дополнительные разъяснения по этому вопросу.

Напомним, о возгорании цистерны с топливом в хвосте состава товарного поезда стало известно ранним утром в субботу, 8 октября 2022 года. Информацию подтвердил Олег Крючков.

Позднее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. В результате взрыва частично разрушены два пролета автомобильной переправы.