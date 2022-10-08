Советник главы Крыма Крючков опроверг слухи об ограничении продажи товаров

Пожар на Крымском мосту Фото: REUTERS

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что слухи о якобы имеющихся ограничениях продажи товаров на территории полуострова, распространенные на фоне ЧП на Крымском мосту, являются фейками.

"Информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности", - написал Крючков в своем телеграм-канале в субботу, 8 октября 2022 года.

По словам чиновника, власти республики в ближайшее время дадут дополнительные разъяснения по этому вопросу.

Напомним, о возгорании цистерны с топливом в хвосте состава товарного поезда стало известно ранним утром в субботу, 8 октября 2022 года. Информацию подтвердил Олег Крючков.

Позднее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. В результате взрыва частично разрушены два пролета автомобильной переправы.