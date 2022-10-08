В Минэнерго Крыма заверили, что доставка бензина в регион будет обеспечена Фото: REUTERS

Доставка бензина и топлива на полуостров Крым будет осуществляться по материковой части РФ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр топлива и энергетики региона Игорь Коринь. Он также призывает сохранять спокойствие, запасов топлива в регионе достаточно.

“Ситуация с обеспечением доставки находится под полным контролем, подвоз с материковой части будет осуществлен, работа ведется", - написал он.

По его словам, нет причин для беспокойства и “ажиотажного спроса” на заправочных станциях, потому что запасов бензина и дизеля на полуострове достаточно. “Уважаемые крымчане. Крым полностью обеспечен топливом”, - заверил министр.

Напомним, пожар на Крымском мосту ликвидирован. Координацией спасательных мероприятий занимается глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, две линии дорожного полотна обвалились. Сейчас проводится оценка масштабов ущерба и установление обстоятельств ЧП.