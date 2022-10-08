Генпрокурор Краснов поручил отслеживать цены на топливо и продукты в Крыму

Генпрокурор России Игорь Краснов Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил органам прокуратуры Крыма и Севастополя отслеживать цены на топливо и продукты на территории этих субъектов с целью недопущения их необоснованного роста. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу, 8 октября 2022 года.

"Прокурорами будут решительно пресекаться любые попытки создания искусственного дефицита названной продукции и необоснованного завышения цен", - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры РФ.

Как ранее писал сайт KP.RU, советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что слухи о якобы имеющихся ограничениях продажи товаров на территории полуострова, распространенные на фоне ЧП на Крымском мосту, являются фейками. По словам чиновника, власти республики в ближайшее время дадут дополнительные разъяснения по этому вопросу.

Напомним, движение автомобильного и железнодорожного транспорта по Крымскому мосту приостановлено из-за возгорания цистерны с топливом в хвосте состава поезда. Для транспортных средств, которые не смогли въехать на мост организована стоянка. Там имеется питьевая вода и туалеты.