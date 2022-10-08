Пожар на Крымском мосту Фото: REUTERS

Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановят в субботу, 8 октября, после 16:00 по московскому времени, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев.

«Состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту после 16 часов сегодня по одной полосе в реверсивном режиме», – сказал журналистам глава Минтранса по результатам обследования неповрежденной части моста.

Тем временем глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что благодаря совместной работе федеральных и региональных органов власти в ближайшее время будет возобновлено движение по непострадавшей автомобильной части Крымского моста. До конца субботы, 8 октября, планируется запустить железнодорожное движение по мосту, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, в результате взрыва грузовика загорелась цистерна с топливом на Крымском мосту. В связи с этим временно прекращено движение как автомобильного транспорта, так и железнодорожного. В Крымской железной дороге уточнили, что возгорание случилось в хвосте грузового поезда.

Напомним, Следственный комитет России возбудил уголовное дело после ЧП на Крымском мосту. Следователи СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.