Российские силовики предотвратили теракт в Херсонской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Херсонской области был предотвращен террористический акт рядом с административным зданием. Теракт планировался в городе Скадовске, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

«Возле административного здания на Александровской улице обнаружено и обезврежено начиненное поражающими элементами самодельное взрывное устройство мощностью около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. Проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия», – рассказал он.

Между тем спецслужбы Луганской народной республики задержали украинских диверсантов, планировавших теракты на территории детских садов. Они планировали минирование и подрыв объектов гражданской инфраструктуры, а также учреждений дошкольного образования, рассказали в Министерстве государственной безопасности ЛНР.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе сотрудники Росгвардии предотвратили теракт в Мелитополе Запорожской области. Граната была найдена ими рядом с детской площадкой.