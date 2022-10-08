Мишустин подписал распоряжение о создании федерального госпредприятия «Запорожская АЭС» Фото: REUTERS

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Запорожская атомная электростанция».

«Создать федеральное государственное унитарное предприятие «Запорожская атомная электростанция», основанное на праве хозяйственного ведения», – говорится в документе, опубликованном на портале правой информации.

Росимуществу поручено утвердить устав ФГУП «Запорожская АЭС», назначать генерального директора предприятия и обеспечить формирование уставного фонда в размере 500 тысяч рублей.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о передаче ЗАЭС под управление России.

Напомним, ранее генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов сознался в связях с украинскими спецслужбами. Он общался с сотрудником СБУ Игорем Каземирским через мессенджеры и передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции.