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Экономика8 октября 2022 15:46

Мишустин подписал распоряжение о создании федерального госпредприятия «Запорожская АЭС»

Ранее Путин поручил передать ЗАЭС под управление России
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Мишустин подписал распоряжение о создании федерального госпредприятия «Запорожская АЭС»

Мишустин подписал распоряжение о создании федерального госпредприятия «Запорожская АЭС»

Фото: REUTERS

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Запорожская атомная электростанция».

«Создать федеральное государственное унитарное предприятие «Запорожская атомная электростанция», основанное на праве хозяйственного ведения», – говорится в документе, опубликованном на портале правой информации.

Росимуществу поручено утвердить устав ФГУП «Запорожская АЭС», назначать генерального директора предприятия и обеспечить формирование уставного фонда в размере 500 тысяч рублей.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о передаче ЗАЭС под управление России.

Напомним, ранее генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов сознался в связях с украинскими спецслужбами. Он общался с сотрудником СБУ Игорем Каземирским через мессенджеры и передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции.