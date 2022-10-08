Власти Крыма сообщили, что первый паром с большегрузами выйдет из Керчи около 20:00 Фото: REUTERS

Первый паром с большегрузами будет отправлен из порта Керчи около 20:00-20:30 по московскому времени, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Где-то через час начнется погрузка первых большегрузов, которые будут перевозиться в порт «Кавказ». Два парома готовы. Сейчас стихнет ветер в проливе, и первый паром ориентировочно в 20.00-20.30 отойдет в сторону кавказского берега», – рассказал он в эфире «Соловьев live».

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновилось. Оно открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра.

Водителей грузовых фур просят планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу, отметил Аксенов. По его словам, через Керченский пролив начнет движение паром «Керчь-2».

Как писал сайт KP.RU, в результате взрыва грузовика загорелась цистерна с топливом на Крымском мосту. В связи с этим временно прекращено движение как автомобильного транспорта, так и железнодорожного. В Крымской железной дороге уточнили, что возгорание случилось в хвосте грузового поезда.