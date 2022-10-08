Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновилось, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра. Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Аксенова, через два часа через Керченский пролив начнет движение паром «Керчь-2».

Как писал сайт KP.RU, в результате взрыва грузовика загорелась цистерна с топливом на Крымском мосту. В связи с этим временно прекращено движение как автомобильного транспорта, так и железнодорожного. В Крымской железной дороге уточнили, что возгорание случилось в хвосте грузового поезда.

Глава Крыма, что произошло обрушение двух пролетов автомобильной ветки из Краснодара в Керчь. В настоящее время пожар на Крымском мосту ликвидирован.