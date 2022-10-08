Первый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту после приостановки движения Фото: Анастасия ЖУКОВА

Пассажирский поезд, который следует по маршруту "Симферополь - Москва", проехал вечером 8 октября по Крымскому мосту. Это был первый состав, который проехал там после утреннего ЧП.

- Двухэтажный поезд №28 Симферополь - Москва проехал по Крымскому мосту. Он стал первым поездом, прошедшим через переправу после произошедшего инцидента. Поезд №28 отправился из столицы республики Крым по расписанию в 17:10, - сообщили ТАСС в пресс-службе компании - оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".

Также отмечается, что поезд начал движение по мосту около 22:20, с небольшим отставанием от графика.

Незадолго до этого заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявлял, что железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено.

Как писал сайт KP.RU, в субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Предварительно погибли три человека. Ударная волна была такой силы, что обрушились два пролета автомобильной части моста. Арки моста не пострадали.