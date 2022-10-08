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Общество8 октября 2022 18:04

Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено

Хуснуллин заявил, железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено

Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено

Фото: Анастасия ЖУКОВА

Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в беседе с журналистами.

«По железной дороге могу сказать, что движение полностью восстановлено. Мы все запланированные поезда – и пассажирские, и грузовые – будем полноценно пропускать. Возможности технические для этого есть», – сказал вице-премьер.

Напомним, ранее Министерство транспорта России сообщило, что разрешение на движение поездов по Крымскому мосту получено.

Через Крымский мост в Москву и Санкт-Петербург в субботу, 8 октября, отправились поезда из Симферополя и Севастополя.

Как писал сайт KP.RU, В субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Предварительно погибли три человека. Ударная волна была такой силы, что обрушились два пролета автомобильной части моста. Арки моста не пострадали.