Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено Фото: Анастасия ЖУКОВА

Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в беседе с журналистами.

«По железной дороге могу сказать, что движение полностью восстановлено. Мы все запланированные поезда – и пассажирские, и грузовые – будем полноценно пропускать. Возможности технические для этого есть», – сказал вице-премьер.

Напомним, ранее Министерство транспорта России сообщило, что разрешение на движение поездов по Крымскому мосту получено.

Через Крымский мост в Москву и Санкт-Петербург в субботу, 8 октября, отправились поезда из Симферополя и Севастополя.

Как писал сайт KP.RU, В субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Предварительно погибли три человека. Ударная волна была такой силы, что обрушились два пролета автомобильной части моста. Арки моста не пострадали.