ФАС не зафиксировала роста цен на нефтепродукты в Крыму после ЧП Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

8 октября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила территориальному органу в Республике Крым и Севастополе усилить контроль за ценам на нефтепродукты. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также в ФАС заявили, что после ЧП на Крымском мосту специалисты не зафиксировали роста цен.

- Роста цен не выявлено, ажиотажный спрос после обеда не наблюдался, запасов нефтепродуктов достаточно для удовлетворения спроса, - отмечается в сообщении.

До этого сайт KP.RU писал, что генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил органам прокуратуры Крыма и Севастополя отслеживать цены на топливо и продукты на территории этих субъектов с целью недопущения их необоснованного роста.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Предварительно погибли три человека.