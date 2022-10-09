Рогов сообщил об обстреле казармы украинской артбригады в Запорожье Фото: REUTERS

В Запорожье обстреляли казарму украинской артбригады, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

- Букеты "Герани" расцвели в казарме карателей 55-й артиллерийской бригады боевиков Зеленского. Число террористов, отправившихся экспрессом к Бандере, уточняется, - написал он в своем Telegram-канале.

Днем ранее Владимир Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили очередной обстрелял Запорожской АЭС и на этот раз повредили единственную линии электропередач, которая соединяет между собой атомную станцию и энергетические системы Украины. По его словам, из-за повреждений станцию пришлось перевести на автоматический режим работы дизельных генераторов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.