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Политика9 октября 2022 0:41

ITV: Глава Шотландии предупредила о росте сепаратизма из-за политики Трасс

Стерджен, работавшая до этого с четырьмя британскими премьерами, указала на то, что Трасс хуже всего справляется со своей работой
София ГОНЧАРОВА
ITV: Глава Шотландии предупредила о росте сепаратизма из-за политики Трасс

ITV: Глава Шотландии предупредила о росте сепаратизма из-за политики Трасс

Фото: REUTERS

Первый министр Шотландии и глава Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен выступила с критикой в адрес премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

По ее мнению, первый месяц Трасс в новой должности оказался "катастрофическим". Об этом сообщает ITV News. Стержен также указала на то, что деятельность британского премьера привела к росту в Шотландии поддержки независимости региона.

Кроме того, глава Шотландии, работавшая до этого с четырьмя британскими премьерами, указала на то, что Трасс хуже всего справляется со своей работой.

Напомним, Лиз Трасс стала премьером Великобритании в сентябре 2022 года. После этого в российской Госдуме заявили, что Лиз Трасс не соответствует должности премьера Британии. Кроме того, Лиз Трасс одержима ненавистью к русским и готова применить ядерное оружие.