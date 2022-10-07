Лиз Трасс уволила замминистра после жалобы на его неподобающего поведения. Фото: REUTERS

Британский премьер Лиз Трасс отправила в отставку заместителя министра торговли Конора Бернса после жалоб на его поведение. Об этом в пятницу 7 октября сообщает телеканал Sky News.

«После жалобы о серьезных проступках премьер-министр попросила члена парламента Конора Бернса немедленно покинуть правительство», - сообщает телеканал со ссылкой на представителя премьер-министра.

Телеканал уточняет, что на Конора поступили жалобы из-за его поведения во время съезда Консервативной партии, который прошел со 2 по 5 октября в Бирмингеме.

В чем заключалось неподобающее поведение замминистра, не уточняется.

«Все министры должны поддерживать высокие стандарты поведения», - заявили в офисе Трасс.

Тем временем 50-летний Бернс заявил телеканалу о намерении «сотрудничать с расследованием» и «очистить свое имя».

Напомним, Лиз Трасс стала премьером Великобритании в сентябре 2022 года.

После этого в российской Госдуме заявили, что Лиз Трасс не соответствует должности премьера Британии.

Лиз Трасс одержима ненавистью к русским и готова применить ядерное оружие. Подробности здесь на KP.RU.