Германия отправит Украине зимнее снаряжение и продукты на 11 млн евро. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия поставит Киеву зимнее снаряжение. Пакет помощи размером 11 миллионов евро уже сформирован и будет отправлен на Украину «как можно быстрее», пишет в воскресенье 9 октября немецкий журнал Spiegel.

Сообщается, что снаряжение для приближающейся зимы Германия отправляет на Украину по просьбе официального Киева.

«В пакет поддержки входят 100 000 комплектов термобелья и другой зимней одежды, 100 обогреваемых палаток для экипажей, сотни мобильных электрогенераторов и продовольственные комплекты», - сообщает издание, добавив, что несколько других стран НАТО также планируют сформировать зимние пакеты помощи для Украины.

Ранее президент США Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому очередной пакет военной помощи в 625 млн долларов. В новый пакет войдут HIMARS, боеприпасы и бронеавтомобили.

Тем временем ведущая телеканала Fox News Кампос-Даффи заявила, что политика Байдена превратила США в копилку для Украины.

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