Белый дом заявил, что не располагает сведениями о планах России применить ядерное оружие

Джон Кирби заявил, что США не видят признаков планирования Россией применения ядерного оружия. Фото: REUTERS

Вашингтон не располагает сведениями о планах России применить ядерное оружие. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Нет каких-либо новых разведывательных данных или признаков того, что Путин принял решение использовать ядерное оружие», - сказал Кирби в воскресенье 9 октября в интервью телеканалу ABC, добавив, что США не видят оснований для изменения состояния готовности сил стратегического сдерживания.

Кирби уточнил, что как США, так и их союзники осуществляют «тщательный мониторинг», но не обнаружили признаков того, что российский лидер приблизился к принятию решения о применении ядерного оружия.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру может грозить ядерная война. Байден употребил определение «армагеддон», выражая эти опасения, и возложил ответственность за эскалацию на российское руководство.

Тем временем США признали, что не видят со стороны России демонстрации готовности применить ядерное оружие.

Также сообщалось, что НАТО не видит признаков повышенной готовности ядерных сил России.