Зампред Совбеза России Медведев- о мобилизации: Страна объединилась для защиты наших людей и Отечества Фото: Алексей ФОКИН

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было 80 лет. "Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было более 80 лет. Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство. Но главное, что страна объединилась для защиты наших людей и Отечества. И это — залог нашей безусловной победы", — сказал он в интервью журналистке из Донбасса Надане Фридрихсон.

Частичная мобилизация обрастает слухами: правдивы ли видео с полигонов, куда отправят новобранцев, хватает ли обеспечения для безопасной службы, какова обстановка на фронте? Чтобы узнать всю правду и последние новости о мобилизации и послушать мнение эксперта, в программу «Утренний Мардан» на Радио «Комсомольская правда» мы пригласили экс-командующего 58-й армии, генерал-лейтенанта Андрея Гурулева. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU.

Напомним, президент России Владимир Путин в среду, 21 сентября, выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан. При этом частичной мобилизации подлежат не все категории граждан. Сайт KP.RU рассказывал, кто имеет право на отсрочку и кого не призовут на службу.